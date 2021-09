Un chiffre vaut mieux que de longs discours. Zéro. C’est le nombre de ballons que se sont échangés Joao Klauss et Jackson Muleka lors de la défaite du Standard face à Saint-Trond, samedi soir. Et cela résume le mal rouche liégeois : les attaquants ne se trouvent pas. Même leurs coéquipiers ont du mal à les joindre, à tel point que les deux joueurs passent plus de temps à défendre qu’à attaquer sur un match.