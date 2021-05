L’été dernier, c’est un beau coup que le Standard a réalisé en recrutant la pépite du TP Mazembe. Jackson Muleka était courtisé par de nombreux clubs européens suite à ses excellentes prestations en championnat mais également en Ligue des champions. Aujourd’hui actif en Europe, Jackson Muleka dispose d’encore plus de visibilité et ses récentes prestations ont renforcé l’intérêt que lui portent certains clubs. Selon nos informations, Muleka, qui a signé pour quatre ans au Standard, intéresse fortement deux clubs français qui seraient même prêts à déposer une offre officielle. En Angleterre, plusieurs clubs suivent également de très près ses prestations. Nul ne doute qu’en marquant encore lors des cinq derniers matchs de la saison Muleka attirerait davantage l’attention. Moins d’un an après son arrivée, Muleka a déjà vu sa valeur marchande exploser pour avoisiner, aujourd’hui, les 8 M €. Rappelons également qu’en cas de vente le TP Mazembe toucherait 30 % de la plus-value. Une chose est certaine : si un club se manifeste, il faudra qu’il soit très convaincant tant le Standard n’a, à l’heure actuelle, pas l’intention de se séparer de son buteur.