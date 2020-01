L’arrière-garde liégeoise s’est portée à la rescousse, de façon inédite, contre Ostende.

Voilà 89 jours que le Standard n’a plus conservé le zéro derrière. La dernière fois, c’était contre Waasland-Beveren le 30 octobre (2-0). De quoi frustrer les défenseurs.

"Il y a toujours quelque chose qui se passe et on encaisse un but venu de nulle part", râlait Kostas Laifis. "C’est vrai qu’encore une fois on prend un but sur un contre", pestait de son côté Mergim Vojvoda. "C’est difficile (à accepter) , et on doit rectifier cela."

(...)