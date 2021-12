Une semaine après le choc wallon désastreux, le Standard panse toujours ses plaies. La semaine aura été rythmée par une réflexion de groupe. « On ne doit plus être dans une gestion perpétuelle de crise. Il fallait trouver le coeur du problème », assure Luka Elsner qui précise que les Rouches ont bien fait le point durant la semaine.

Il y a quelques semaines, le mentor du Standard espérait que les siens puissent réintégrer le top 8 d’ici la fin de l’année. Aujourd’hui, les Liégeois sont plus occupés à regarder dans le rétro. "Il faut accepter notre réalité qui est extrêmement mauvaise. On ne peut pas manquer d’humilité. Regardons le prochain match et on fera comme ça jusqu’à la fin du mois de décembre. Notre position ne nous permet pas de dire qu’on est tranquille."

Une réaction est donc attendue ce dimanche au Bosuil où Luka Elsner a déjà gagné cette saison avec Courtrai. "Il ne faut pas comparer le club anversois actuel et celui qu’il était au début de saison. Par contre, ce dont je suis persuadé, c’est que nous pouvons réaliser quelque chose là-bas."

Cela se fera par contre sans Tapsoba, toujours blessé. Les incertitudes sont ensuite nombreuses. "Cimirot a un souci avec son mollet. On espère qu’il pourra revenir dans le groupe. Klauss a un état grippal, mais ce n’est pas le covid. Il ne s’était pas entraîné hier et mercredi et il a repris ce vendredi. Dragus a un souci au genou et ne s’est pas entraîné les deux derniers jours. Lestienne était de retour ce vendredi après une petite entorse. Enfin, Amallah s’est entraîné et avait de bonnes sensations."