C’est l’une des images fortes de la rencontre de samedi soir : après le match, alors qu’Ostende avait déjà fini de célébrer sa victoire avec ses supporters, les joueurs du Standard étaient toujours en grande discussion avec leurs supporters, qui faisaient leur retour à l’extérieur pour l’occasion (en ce compris les groupes d’animation).

Contrairement à ce qu’on a pu voir par le passé, cette rencontre s’est déroulée de manière assez calme. Si les joueurs ont en pris pour leur grade par rapport à leur attitude générale sur la pelouse ("bougez-vous", "qu’est-ce que vous foutez ?"), ils ont été bien incapables de donner de réelles explications à leur fans. "Ils nous ont demandé quel était le problème mais on ne savait pas trop quoi leur répondre, admettait Samuel Bastien. Ils nous ont aussi parlé de ce qui se passe à l’extérieur, de ce qui entoure le club mais on n’a pas su répondre non plus…"

Cela fait trop peu de réponses pour une équipe (et un club) en proie à une multitude d’interrogations. "Mais grand respect à nos supporters de s’être déplacés jusqu’à Ostende pour voir une nouvelle défaite", précisait encore Bastien, presque gêné par la situation.

Au retour des joueurs dans le vestiaire, cela a été un peu plus chaud. Un supporter présent en tribune principale a insulté certains joueurs, qui ont répondu en parole. Mais la situation s’est vite calmée.