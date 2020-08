Pour tout supporter, un maillot de son club de cœur est un indispensable dans la garde-robe. Le projet mis sur pied par la structure MatchWornShirt devrait donc les intéresser.

Depuis le coup d’envoi du match contre Genk et jusqu’à ce jeudi après-midi, il est possible pour les supporters liégeois d’acquérir une relique unique : un maillot porté, non lavé, et signé par leur joueur préféré.

Alors que les enchères battent leur plein en ce moment sur le site, le maillot le plus cher est celui de Nicolas Raskin, à 375 €. Preuve que les performances du jeune médian ne sont pas restées inaperçues auprès des fans liégeois, particulièrement intéressés également par les tuniques d’Arnaud Bodart et… Felipe Avenatti.

L’intégralité des fonds récoltés ira à la Fondation Standard de Liège. Mise sur pied en 2018, cette dernière vise à soutenir les plus vulnérables en soutenant des programmes sociaux du club. Dans cette période de crise sanitaire, elle se veut plus que jamais importante pour les personnes dans le besoin.

Les enchères peuvent être placées jusqu’à jeudi après-midi sur ce site internet.