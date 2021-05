Il y a quelques mois, le Club Bruges avait déjà entamé les discussions avec le Standard. Récemment, ces dernières ont repris sans que cela ne débouche, jusqu’à présent, sur du concret. Mais une chose est sûre : le Club Bruges voit en celui qu’on appelle Mickey le joueur idéal pour renforcer ses flancs alors que Chong et Dirar quitteront le Club cet été.

Encore inconnu en début de saison, Balikwisha, qui a encore deux ans de contrat, a vu sa valeur exploser pour dépasser les 6M €. Le Standard a bien reçu des offres, de l’étranger, pour son Diablotin qui intéresse plusieurs formations allemandes, notamment.

Balikwisha n’est pas le seul jeune pousse rouche à susciter de l’intérêt puisqu’il en va de même pour Hugo Siquet qui ne serait pas enclin à, déjà, quitter le Standard.

Même si la direction fera tout pour conserver, et prolonger, ses jeunes comme Bodart, Raskin, Siquet et Balikwisha, l’un d’entre eux pourrait quitter le navire et pour le moment, c’est autour du dernier cité que cela s’active.