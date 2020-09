Sclessin is back. On s’était habitué à l’ambiance morose des matchs à huis clos. Et c’est avec plaisir qu’on a retrouvé le public liégeois pour la première fois de la saison. Ils n’étaient peut-être que 6 723 supporters (légèrement en dessous de l’estimation prévue) mais ils ont chanté et leur présence a eu un effet non négligeable sur les joueurs, heureux de les revoir. Cela s’est senti.