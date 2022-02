Les lundis matin se suivent et se ressemblent au Standard. Après une nouvelle défaite, les joueurs se sont réveillés groggy. Mais il faut déjà repartir au combat. Et ce sera avec Luka Elsner, confirmé dans ses fonctions malgré un bilan de 16 sur 54. Mais la mentalité correcte affichée par les Rouches durant la première mi-temps face à Gand et la proximité avec les prochains matchs ont permis au Franco-Slovène de sauver sa peau.

Désormais, tous les regards se tournent vers le match de la peur, qui aura lieu ce mercredi face au Beerschot. Une nouvelle défaite à domicile juste avant de se rendre au Mambourg pour le choc wallon plongerait plus que jamais le Standard dans la course au maintien. Une victoire aurait par contre des airs de sauvetage quasiment assuré.