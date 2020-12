Une rencontre sans enjeu. Si ce n’est pour la première place du groupe qui se jouera entre les Portugais et les Rangers. Voilà comment on peut résumer le match entre le Standard et Benfica de ce jeudi. Mais dans le noyau des deux équipes, se trouvent peut-être les deux futurs gardiens de l’équipe nationale belge. Avec d’un côté Arnaud Bodart (22 ans), qui respire la forme, et de l’autre un certain Mile Svilar (21 ans), disparu des radars depuis plusieurs mois. Deux joueurs qui sont en concurrence pour la place de numéro 1 chez les Diablotins. Où la hierarchie a été récemment bousculée puisque le Liégeois s’est installé comme titulaire depuis le rassemblement d’octobre à la place de… Svilar.