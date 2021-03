Après la demi-finale remportée face à Eupen, Mbaye Leye a octroyé deux jours de congé à ses joueurs, qui retrouveront le chemin des entraînements mardi pour commencer la préparation de la rencontre face à Genk.

"On sort d’un 3 sur 21 et on ne va pas accepter de rester dans cette dynamique. On n’a encore rien en main, donc on va aussi se focaliser sur le championnat. On a encore la possibilité de jouer les PO1 ou les PO2. La saison ne peut pas se finir si tôt pour un club comme le Standard", a précisé le T1 liégeois.