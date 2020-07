Si le Standard a de bonnes chances de débuter en 4-2-3-1, un système souvent utilisé par Michel Preud’homme lors des deux dernières saisons et dans lequel les joueurs ont le plus de repères, Philippe Montanier a profité de la préparation pour tester deux autres formations tactiques : le 3-4-3 et le 4-3-3.

"Le pressing et les courses sont différents, on doit être capable de bien gérer tout cela mais on travaille beaucoup à l’entraînement pour se coordonner au mieux, expliquait Samuel Bastien après la défaite face à Nice. C’est important d’être flexible."

