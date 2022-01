Débuter son aventure au Standard par un match à Anderlecht est un privilège, ou un cadeau empoisonné, selon le point de vue.

Mathieu Cafaro et Gilles Dewaele étaient impatients de découvrir le Clasico, même sans public. L’arrière droit et l’ailier gauche, comme leurs équipiers, ont beaucoup subi en première mi-temps, alors que Renaud Emond, qui disputait son dixième Anderlecht - Standard, a couru partout.

Luka Elsner avait décidé de lancer ses trois renforts de l’hiver, même si Emond et Cafaro n’avaient que très peu de minutes dans les jambes (282 avec Nantes pour Emond et 193 avec Reims pour Cafaro). Si le Français est apparu plutôt discret dans sa prise d’initiatives et son comportement avec ses équipiers, l’attaquant belge a sans doute été le Rouche qui a le plus donné de sa personne, avec Nicolas Raskin.