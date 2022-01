K. S. et M. J.

En un an et demi au stade des Éperons d’or, Gilles Dewaele a disputé 52 rencontres. Son bilan? Trois buts et trois passes décisives.

Mais l’ancien joueur du Cercle Bruges a surtout laissé de bons souvenirs à ses anciens équipiers. "C’est un joueur très sympa, accueillant et surtout extrêmement sérieux", assure Gaëtan Hendrickx, qui a partagé le vestiaire de Courtrai avec le nouveau Rouche.

(...)