C’est ce mercredi que Jacky Mathijssen rendra sa liste pour les deux prochains matchs comptant pour les qualifications à l’Euro U21 face au pays de Galles (vendredi 9 octobre) et en Moldavie (dimanche 13). Lors du dernier rassemblement pour le match face à l’Allemagne (victoire 4-1), Arnaud Bodart (qui avait pris place en tribune) et Zinho Vanheusden (titulaire) avaient été appelés à l’inverse de Nicolas Raskin.

Un mois plus tard, le jeune médian relayeur, révélation de ce début de saison en bord de Meuse, espère qu’il fera partie de la sélection de Mathijssen. À seulement 19 ans, il compte déjà, après sept journées et deux matchs préliminaires d’Europa League, 85 % de temps de jeu (687 minutes joués sur 810). Raskin a déjà été décisif à quatre reprises avec autant d’assists, trois en championnat (deux au Beerschot et un contre Courtrai) et un en Europa League la semaine dernière face à Vojvodina pour le but de la victoire.