Il est considéré, depuis plusieurs années, comme le meilleur sportif de Belgique. Et Dimitri De Condé (46 ans) rêve d’ajouter, ce dimanche, un nouveau trophée à son palmarès. Face au Standard, où il a évolué quatre années en tant que joueur, entre 1995 et 1999.

Dimitri, y a-t-il un peu de stress avant ce match ?

"Oui et non. Ce sont forcément des sensations différentes d’un match normal. C’est spécial. Mais l’absence de supporters rend les choses un peu différentes. D’habitude, il y a plein de cars, avec 20 000 ou 25 000 supporters, qui montent sur Bruxelles ; c’est le plus beau jour de l’année. Il y a toute une atmosphère qui se crée autour du stade avant le match. Mais ce ne sera pas le cas cette fois. C’est ce qui rend les choses différentes. On essaye d’être créatifs pour garder le lien avec les fans, on leur a proposé d’avoir leur photo sur le car, on leur a offert un kit de barbecue aux couleurs du club. Mais les sensations ne sont pas les mêmes vu les circonstances."

C’est cette finale qui va déterminer si la saison de Genk est réussie ou pas ?

(...)