Un club de Shanghai veut lui confier les clés de son Académie

Il y a un peu plus de dix jours, nous faisions état de la cote sur le marché de l’ancien directeur sportif du centre de formation du Standard, Christophe Dessy. Directeur du recrutement des jeunes et du pôle préformation de l'Olympique Lyonnais mais également membre de la cellule méthodologie du club, l’homme également passé par Nancy et Guingamp pouvait compter sur l’intérêt de plusieurs formations européennes désireuses de s’attacher ses services pour son expérience dans la formation.

Il nous revient ce mercredi que la liste des prétendants s’allonge et qu’elle s’éloigne de l’Europe puisqu’une formation chinoise basée à Shanghai est prête à lui confier les clés de son Académie. Les conseillers de Christophe Dessy seraient même actuellement en discussion avec la formation chinoise.