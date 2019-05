Consciente du prochain départ de Memo Ochoa (qui a discuté avec Chicago Fire et dont le nom circule à Nashville, Leganès et Getafe), la direction du Standard s’est penchée sur le dossier d’un potentiel successeur. Le club a, dans un premier temps, jeté son dévolu sur Jean Butez. Les discussions entre le club et le joueur étaient positives mais depuis que l’intérêt à été rendu public, le dossier est au point mort et pour cause : Mouscron réclame une somme trop importante compte tenu que 50 % devraient être reversés à Lille.

Du coup, le Standard a activé d’autres pistes et, selon nos informations, l’une d’entre elles mène à une vieille connaissance : Sinan Bolat ! Ces derniers jours, les premiers contacts ont été noués avec l’international turc à qui il reste un an de contrat à l’Antwerp. À 30 ans, Bolat a retrouvé son meilleur niveau depuis son retour en Jupiler Pro League. En marge du barrage européen (remporté 3-2) qu’il disputait dimanche après-midi contre Charleroi, Bolat a évoqué, dans la presse flamande, son passage au Standard. "Je suis attaché à l’Antwerp. Avant de signer ici, il n’y a qu’un club où je me sentais comme à la maison : le Standard."

Une maison qu’il pourrait peut-être retrouver si les discussions, entamées récemment, aboutissent. Aussi, il nous revient que le nom de l’ancien anderlechtois, Mile Silvar, circule également à Sclessin. À 19 ans, le portier de Benfica (sous contrat jusqu’en 2022) est en quête de temps de jeu. Là aussi, une prise de contact aurait eu lieu.

Enfin, le transfert de Mergim Vojvoda est bouclé (4 ans) même s’il n’a pas encore été officialisé tout comme celui du jeune attaquant colombien de 19 ans, Dario Castro Guzman. Ce dernier était en test depuis plusieurs mois.