Mergim Vojvoda (Kosovo) et Gojko Cimirot (Bosnie-Herzégovine) peuvent encore espérer jouer l’Euro 2020. Nicolas Raskin a marqué avec les U19 belges.

Dix joueurs du Standard ne seront pas présents à l’Académie dans les prochains jours. Mais ils ont une bonne excuse : ils sont retenus en sélection nationale.

Côté belge, Maxime Lestienne fait partie du groupe des Diables Rouges qui affrontera la Russie, samedi, et Chypre, mardi prochain, tandis que Zinho Vanheusden et Arnaud Bodart font partie de la sélection des Diablotins de Johan Walem, qui jouent un match très important en Allemagne, dimanche. Nicolas Raskin est, lui, sélectionné avec les U19 belges. Il a d’ailleurs inscrit un but lors de la victoire face à l’Islande, ce mercredi (0-3).

En Afrique, les éliminatoires de la CAN 2021 débute cette semaine. Paul-José Mpoku affrontera le Gabon puis la Gambie avec la RDC. Collins Fai a affronté le Cap Vert se mardi et défiera le Rwanda dimanche.

Pour sa part, Selim Amallah devrait faire ses débuts officiels avec le Maroc ce vendredi face à la Mauritanie ou mardi prochain au Burundi.

Deux autres Liégeois espèrent encore aller à l’Euro : Mergim Vojvoda (Kosovo) et Gojko Cimirot (Bosnie-Herzégovine). Les Kosovars se déplacent en République Tchèque jeudi avant de recevoir l’Angleterre, dimanche. Les Bosniens, eux, affrontent l’Italie ce vendredi puis se rendent au Liechtenstein.

Les deux nations ont encore un mince espoir de qualification via les éliminatoires mais s’ils n’y parviennent pas, ils auront encore une autre chance de se qualifier pour l’Euro 2020 via les barrages de la Ligue des Nations en mars prochain. Aleksandar Boljevic et le Monténégro, eux, ne verront pas l’Euro. Tout comme Kostas Laifis et Chypre. Le défenseur étant suspendu pour deux matches suite à son exclusion face à la Russie, il manquera les rencontres face à l’Écosse et la… Belgique.

Ce qui ne doit pas déplaire à Michel Preud’homme, qui a énormément utilisé le Chypriote depuis le début de la saison. Ce dernier va donc pouvoir souffler un peu avant les six semaines dantesques qui attendent les Rouches.