Moussa Djenepo ne pouvait cacher sa déception lors de son court passage en zone mixte.

“Cette défaite nous fait mal. On a manqué de réussite, on n’est pas parvenu à concrétiser nos occasions alors que Genk, oui” , résumait l’ailier malien. “Ce n’est pas la meilleure équipe du championnat pour rien, sa victoire est méritée. Je pense qu’on a joué contre le futur champion.” Qui a mis fin aux derniers espoirs de titre du Standard. “On n’y pensait pas avant le match. On voulait prendre match par match et voir où ça pouvait nous mener. On savait que Genk et Bruges étaient les favoris. On a perdu mais c’est le foot. On doit maintenant penser à la suite et se préparer le mieux possible pour ce déplacement à l’Antwerp, qui sera très important.”