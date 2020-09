Vous ne connaissez pas Nenad Lalatovic ? Vous ne savez pas ce que vous ratez ! Le fantasque et truculent coach serbe du FK Vojvodina est une véritable attraction à lui tout seul.

Au pays, on ne compte plus ses innombrables frasques qui lui ont souvent valu d’être expulsé. "C’est fréquent", sourit Ivan Vukomanovic qui connaît bien l’homme. "Il a été mon équipier à l’Étoile Rouge et en sélection. C’est vraiment un gars attachant, sympa et de bonne humeur. Mais quand le match commence, il se transforme…"

C’est le moins que l’on puisse dire. À 42 ans, Lalatovic a déjà changé 12 fois d’employeur et dans de nombreux clubs où il est passé, il a rencontré des soucis suite à son comportement sur le bord de la touche.