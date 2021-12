Plus que dix jours et le mercato sera officiellement ouvert. Le Standard fait évidemment partie des clubs qui ont besoin de se renforcer et les Rouches ont approché Zulte Waregem pour un transfert de Jean-Luc Dompé , très en forme en ce début de saison malgré la situation de son club.Au vu de la réaction du club flandrien, qui a saisi le parquet pour concurrence déloyale, on imagine mal le transfert aboutir. Mais nos confrères de la RTBF ont tout de même fait réagir Dompé à cette information., explique d'abord le Français.ajoute celui qui ne semble pas insensible à l'éventualité de revenir en bord de Meuse.prévient-il toutefois, avant d'assurer que le match qui opposera les deux équipes ce dimanche sera