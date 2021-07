Le Norvégien de 23 ans aime attirer l’attention par son jeu spectaculaire et une personnalité extravertie. "Je suis un peu fou", s’amuse-t-il.

Son transfert a été annoncé au travers d’une vidéo, avec une référence à la série Game of Thrones, et ces trois mots : Donnum is coming. Durant cette séquence d’une grosse minute, le joueur avait troqué la cape pour le maillot rouche, et regardait, au loin, le stade de Sclessin, depuis les hauteurs liégeoises.

Aron Donnum est arrivé, et a été présenté officiellement, ce mardi. Mais le médian norvégien (23 ans) n’a pas eu les manières d’un empereur qui débarque en terrain conquis. S’excusant presque pour son anglais, pourtant de bonne qualité, il a plutôt renvoyé l’image d’un soldat, prêt à aller au front.

(...)