À 23 ans, le Norvégien qui a disputé 83 matchs (pour 22 buts et 15 assists) à Valerenga devient le premier renfort liégeois. Durant ce mercato, la direction liégeoise dispose d’une marge de manœuvre plus que réduite et la marge d’erreur l’est encore moins. Plus que jamais, le Standard compte ses euros et il doit viser juste.

Même s’il avait fait de Dönnum sa priorité, le Standard ne pouvait se permettre de dépenser sans compter. Bonus compris, les Rouches ont dépensé aux alentours de 1,5 M€ pour l’international norvégien qui a paraphé un contrat de quatre ans. Au Standard, Dönnum va vivre sa première expérience à l’étranger et devra, rapidement, devenir un des leaders.

La prochaine cible des décideurs liégeois n’est autre qu’un meneur de jeu afin de renforcer l’axe du jeu de Mbaye Leye.