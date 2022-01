On ne va pas vous mentir : aucun Rouche ne voulait être le premier à s’asseoir devant la presse en 2022, parce que les déclarations de certains joueurs se sont retournées contre eux ces derniers mois.

Pour éviter qu’un Liégeois porte seul le poids de la crise sur ses épaules, c’est un duo qui s’est présenté. Il était composé de deux des personnalités du vestiaire : Arnaud Bodart et Noë Dussenne. Deux gars qui n’ont pas leur langue dans leur poche. Cela tombe bien : on a eu l’idée de leur poser 10 questions cash et volontairement provocatrices.

(...)