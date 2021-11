Retour en statistiques sur le partage des Rouches contre Courtrai

Expexted goals pour Courtrai

Les 16.802 sepctateurs de ce Standard-Courtrai n’ont pas été gâtés en occasions franches. Si les Standardmen ont compté plus de tirs que les Courtraisiens (dix, dont cinq cadrés contre trois cadrés sur sept), les troupes de Belhocine étaient devant au niveau des expected goals (1.26 pour 1.14)

Dragus positionné trop bas

S’il est sûrement, avec Amallah et Carcela, le joueur le plus technique du noyau, Denis Dragus a bâclé sa copie face à Courtrai. Le Roumain n’a jamais été en mesure de se montrer dangereux et sa position moyenne sur la pelouse tend à le confirmer. Dragus a passé le plus clair de son temps au niveau de la ligne médiane, juste à côté de Nkounkou. Les deux hommes ont eu tendance à se marcher sur les pieds.

Les deux équipes ont marqué dans leur temps fort

En moyenne, le Standard a compté plus d’occasions par minute que son opposant direct tout au long de la rencontre. Lors du deuxième quart d’heure, les Liégeois pointaient à 0,80 attaques par minute mais ils n’ont pas réussi à concrétiser. De son côté, Courtrai a su matérialiser son temps fort en marquant à la 52e minute. Dans ce quatrième quart d’heure, les Courtraisiens comptaient 0,53 attaques par minute, leur ratio le plus élevé. Les Rouches, eux, ont également marqué dans leur temps le plus fort à savoir le dernier quart d’heure avec 0,85 attaques par minute.

Le Standard a attaqué deux fois plus

Si on se fie aux chiffres, on se rend compte que le Standard a été bien plus entreprenant que Courtrai sur 90 minutes. Les hommes de Luka Elsner ont compté jusqu’à 56 attaques, soit 30 de plus que ceux de Karim Belhocine. Par contre, seuls neuf tirs ont été déclenchés des suite de ces attaques côté liégeois pour sept dans les rangs courtraisiens.

Beaucoup trop de temps mort

On ne peut pas vraiment dire que ce Standard-Courtrai aura été disputé sur un rythme effréné, bien au contraire même. Standardmen et Courtraisien ont éprouvé les pires difficultés du monde à emballer la rencontre. On en veut pour preuve le nombre de minutes de temps mort dans cette partie qui s’élève à… 49 minutes !

Donnum a le plus dribblé

Avec neuf dribbles tentés pour quatre réussis dont un qui débouche sur l’égalisation, le Norvégien Aron Dönnum aura été le joueur qui a tenté le plus de dribbles samedi dernier. Pourtant, Dönnum n’a joué que 22 minutes. Le joueur qui présente le plus haut pourcentage de dribbles réussis et… Niels Nkounkou avec trois tentatives réussies sur quatre, soit 75 %.

Faible taux de réussite sur les centres

Joao Klauss pouvait encore attendre longtemps un bon service de ses latéraux. Face à Courtrai, les pourvoyeurs de centres qu’étaient Siquet et Nkounkou n’ont que trop rarement approvisionné l’attaquant brésilien. Le Diablontin a tenté neuf centres pour seulement trois réussis tandis que le pourcentage de réussite du Français s’élève à zéro (aucun de ses trois centres n’a trouvé preneur).