Face à l’Antwerp, il ne lui avait fallu qu’une minute pour trouver le chemin des filets. Cette fois, Denis Dragus a eu besoin de huit minutes pour se montrer décisif et permettre, via un assist parfait, à Joao Klauss d’inscrire le seul but de la rencontre, offrant par la même occasion la victoire au Standard. Et confirmant par la même occasion l’évolution aperçue dans son jeu depuis le début de la préparation.

"L’idée, c’est qu’il joue de manière plus simple, de manière plus efficace. Et il le fait bien, explique Mbaye Leye. Au niveau explosivité, c’est l’un des meilleurs joueurs du noyau mais il fallait le faire rentrer dans le collectif, étape par étape. Avec ses qualités de vitesse, il peut nous aider, comme sur le but de Klauss. Il nous a apporté la verticalité qu’il manquait."