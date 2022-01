Grâce à une boulette de Gomez. Voilà le raccourci qui a été fait pour expliquer comment le Standard est parvenu à accrocher un point sur la pelouse d’Anderlecht, dimanche soir. Mais cette lecture est un peu simpliste car elle ne prend pas en compte la qualité du but de Denis Dragus.

Sur cette action, il ne suffisait pas de pousser le ballon au fond. Il fallait d’abord avoir le coup d’œil, pour comprendre que le latéral espagnol des Mauves allait tenter d’aller chercher Van Crombrugge. Il fallait ensuite avoir la technique, pour intercepter le ballon et le garder dans sa course au prix d’une double touche. Il fallait ensuite faire preuve de précision pour envoyer le ballon entre les deux poteaux anderlechtois, en déséquilibre, malgré les retours de Magallan et Murillo. En résumé, Dragus a tout simplement fait preuve de la qualité dont le Standard a manqué durant toute la rencontre.

Avec… quatre buts, il est le meilleur buteur des Rouches