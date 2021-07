Arrivé lors du dernier jour du mercato l’été dernier et dans le noyau U21 depuis le début de la préparation, Eddy Sylvestre (21 ans) va rejoindre le FC Pau en Ligue 2 pour deux saisons. Il ne s’est jamais imposé à Sclessin et s’en va gratuitement. Par ailleurs et comme annoncé, les prêts à Maastricht de Ntelo, Kalaka et Delferriere sont en cours de finalisation.