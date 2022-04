Notre consultant Alex Teklak revient sur la défaite des Rouches.



1. "Des espaces dans le dos de Nielsen et de Lazaré avant la pause." "En première période, les troupes de Mazzù ont éprouvé du mal à gérer l’espace entre leur défense et leur milieu. Notamment, vu le jeu entre les lignes de Carcela. L’Union n’était pas assez compacte. Nielsen et Lazaré jouaient plus haut que Marcq. Les espaces dans le dos du Danois et de l’Ivoirien étaient difficiles à combler avec un seul n°6. Cela entraînait des sorties de Bager et de Van der Heyden. Le bloc unioniste était déséquilibré et n’a pas non plus su répondre à la bonne agressivité des Liégeois. Mais l’adaptation a été bien faite après la pause."