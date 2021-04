1 Le Standard a remporté son match le plus dur d’ici la fin de la saison

"C’était une finale avant l’heure. Les Liégeois ont été malmenés mais ils n’ont rien lâché. En ce sens, cette prestation me rappelle celle à Genk il y a quinze jours. C’était une rencontre agréable car personne n’a refusé le jeu. La victoire leur offre la possibilité de jouer les playoffs 2 car le calendrier est plus que favorable aux hommes de Leye. Le Beerschot veut-il vraiment les jouer ? La perte de Tissodali leur a fait beaucoup de mal car c’était leur meilleur joueur. Le Standard est enfin parvenu à confirmer une bonne prestation, ce qui constituait leur défaut depuis le début de la saison. D’autant plus qu’il y a eu la trêve internationale où tout le monde est parti à gauche et à droite. C’est une chose positive d’avoir franchi cet écueil."