Alex Teklak donne son avis à propos de la défaite du Standard et du limogeage de Philippe Montanier.

1 Les Standardmen étaient paralysés par la peur

"Il y a eu beaucoup d’histoires en coulisses qui ont agité le club cette semaine. On a ressenti cette incertitude dans les jambes des joueurs. On a vu de la peur et le ballon leur brûlait les pieds. Les Liégeois attaquaient mal et on ne voyait pas de combinaisons. Certains éléments comme Lestienne étaient exclus des circuits de passes et Muleka a été mal servi. Les erreurs inhabituelles de Bokadi et Laïfis prouvent qu’il y a un manque de confiance."