1 Les arbitres sont trop robotisés.

"Sur le premier penalty du Standard, on peut s’interroger sur le placement de Monsieur Laforge. Sur le ralenti, on voit que Zinho Vanheuden laisse traîner sa jambe droite. C’est le jeu, un attaquant brugeois aurait très bien pu faire la même chose. Sur le second penalty, c’est plus dérangeant. On dit que Nicolas Laforge applique le règlement à la lettre. En tout cas, il est conséquent avec lui-même puisque c’était lui, alors au VAR, qui avait validé le penalty sifflé contre Kana à Ostende sur une phase similaire. Mais pour ce qui est du règlement, il est mal fait. Comment Rits peut-il faire autrement ? Ce règlement laisse trop de place à l’interprétation.