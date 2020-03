Antonietta, la compagne de Dussenne, revient sur la revalidation du Standardman, qui reprend l’entraînement collectif.

C’est ce mercredi, très exactement six mois et six jours après sa rupture du ligament croisé antérieur (le 29 août 2019), que le numéro 6 du Standard, Noë Dussenne, va reprendre l’entraînement collectif. Sans doute un clin d’œil du destin, qui n’aura pourtant pas épargné le défenseur central l’été dernier.

Arrivé au Standard le 7 août, il se blessait gravement pour la première fois de sa carrière quelques jours plus tard sans même avoir pu montrer réellement sa valeur sous le maillot rouche. Une période noire de la carrière du joueur sur laquelle revient sa compagne depuis cinq ans, Antonietta.

(...)