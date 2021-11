L'homme du match : Dussenne

8

Défenseur le plus expérimenté des Rouches, il a assumé ce statut en étant propre défensivement et en inscrivant le penalty avec assurance. Il aurait même pu marquer un deuxième but. Et il est encore là pour intervenir sur la frappe d’Izquierdo à la 96e minute. Un patron à la mentalité remarquable.