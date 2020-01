Il est déjà dans son jardin, Eden. Et il le montre. C’est avec un grand sourire qu’Eden Shamir a été présenté à la presse, ce mardi, à l’Académie Robert Louis-Dreyfus. Un sourire qui respire le bonheur. "Je suis très heureux d’avoir signé dans un si grand club, je n’ai pas hésité beaucoup", avoue le médian. "Je n’étais à Beer Sheva que depuis six mois et j’ai été un peu surpris de l’intérêt du Standard mais l’Hapoel a tout fait pour me laisser saisir cette opportunité. Pour être honnête, je viens de vivre le meilleur moment de ma carrière. Je tiens à dire merci à mon ancien club." Qui vient de perdre un joueur apprécié des supporters locaux. Un statut que Shamir souhaite également acquérir en bord de Meuse. "Mais pour cela, je dois travailler dur et saisir ma chance au moment venu, dans un championnat où le tempo est plus élevé qu’en Israël… et où il fait plus froid", sourit le nouveau venu. "Je dois m’habituer à tout cela mais cela ne devrait pas prendre trop de temps." Il ne pourra toutefois pas être en mesure d’être aligné sur la feuille de match vendredi, face à Ostende, faute de permis de travail qu’il n’a pas encore reçu. En attendant, voici 5 choses à savoir sur le nouveau médian des Rouches.

(...)