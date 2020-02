Propulsé dans le onze de départ suite à l’absence de Samuel Bastien, Eden Shamir aura connu une rencontre délicate étant impliqué sur les deux derniers buts dont un auto-goal.

"Ce ne sont assurément pas les débuts que j’espérais", commentait l’Israélien. "Sur le but contre mon camp, je manque de chance, je n’ai pas eu assez de temps pour réagir lorsque le ballon arrive sur moi. Cela peut arriver. J’ai besoin de revoir ce match pour apprendre de mes erreurs. Je ne suis pas satisfait tant d’un point de vue personnel que collectif."

Vojvoda: "La même chose chaque semaine"

Mergim Vojvoda Le back faisait référence aux buts encaissés juste après le repos. Une rengaine au Standard en 2020. "On a mal géré la deuxième mi-temps et c’est cela qui nous met dedans parce qu’on n’était pas si mal avant le repos", pestait Mergim Vojvoda, la tête basse. "On n’arrive pas à garder le zéro derrière, comme chaque semaine." Y voit-il une explication particulière ? "Ce vendredi, il a manqué de la concentration et de l’agressivité. Globalement, c’est aussi un peu de malchance à cet instant du match parce qu’on se dit toujours qu’on ne veut pas encaisser, mais on appréhende un peu ce moment."

De Sart: "Il n’y a pas de discussion"

Julien De sart L’ancien Rouche a marqué contre ses anciennes couleurs, participant pleinement au succès des siens. "C’est le vrai visage de Courtrai qu’on voit maintenant. On a senti qu’on était mieux dans les duels et sur les seconds ballons. À partir de là, on sait qu’on va être dangereux et qu’on va avoir des occasions", analysait le Waremmien. "Il n’y a pas de discussion parce qu’on a montré une meilleure mentalité en deuxième mi-temps. Quand on sent qu’on est au-dessus de l’équipe adverse, cela fait beaucoup mentalement. Il y avait beaucoup plus de volonté d’aller chercher les trois points." L.-P. E.