L'Autre Regard par Benoît Delhauteur



Le Standard s’apprête à vivre - comme le football belge - une semaine décisive pour son avenir à court et à moyen terme, avec sa comparution devant la Cour d’arbitrage du sport. Son but : décrocher en appel sa licence pro pour rester en D1A. À Sclessin, il se dit que tout a été réglé et que les feux sont repassés au vert. On saura d’ici le 10 mai si cette confiance était légitime. Sans être juriste ou comptable, on a du mal à croire que le Standard ne présente pas cette fois un dossier en béton. On peut difficilement concevoir que le club soit relégué dans le football amateur.

