Seraing - Standard, dans un stade du Pairay archi comble, ce stade même où son papa a brillé durant de longues saisons, ce match de Coupe : Edmilson Junior, qui a soulevé le trophée à deux reprises avec le Standard, aurait adoré le jouer. C’est à plus de 6 000 kilomètres, depuis Doha, qu’il va suivre un match qui fera du bien au moral des nostalgiques. "Je n’ai rien de prévu à ce moment-là et évidemment, je vais le regarder, nous précise Junior. C’est une rencontre que j’aurais adoré disputer, à la maison devant mes amis et ma famille. Cela aurait sans doute été une grande émotion pour mon père. Seraing, c’est la maison ; je suis né à quelques encablures du stade, au Bois de l’Abbaye."