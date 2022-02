Il y a des désillusions qui font mal et qui mettent du temps à s’estomper. Quand on est un compétiteur comme Selim Amallah, une élimination comme celle subie par le Maroc en quarts de finale de la CAN face à l’Égypte a du mal à passer.

Revenu jeudi à l’Académie, l’ancien Mouscronnois a mis quelques jours à évacuer la frustration de cette élimination. "Pour lui, c’était un échec car il se voyait aller au bout avec le Maroc", lance Antony Feuillade, l’ami de la famille.

Titulaire à part entière et auteur de deux buts et d’un assist, Amallah a pourtant réussi sa Can. "Si vous lui dites cela, il n’en aura cure. Car pour lui, cette élimination reste un échec. Il pense avant tout au collectif. Ce qui est important, c’est la résilience dont il fera preuve face à cette épreuve. Il va aller puiser en celle-ci pour revenir plus fort et aider son club. La déception est évacuée et sa famille (son père, son frère, sa sœur et son beau-frère), qui représente vraiment son socle, l’a aidé dans cette transition."



(...)