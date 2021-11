Agbadou: "Le championnat est encore long et on va pouvoir corriger toutes les erreurs. On encaisse ce but de ma faute mais j'espère que la prochaine fois ça ira mieux. Il va falloir se serrer les coudes et remonter la pente."

Henkinet: "On m'a dit ce matin que j'allais jouer et cela s'est bien passé. On travaille vraiment bien à l'entraînement, le résultat de ce soir a été difficile à obtenir mais cela devait arriver au vu de la manière avec laquelle on bosse en semaine. Je pense qu'on peut remonter petit à petit dans ce classement avec le noyau qu'on a, c'est vraiment un super groupe."

Dussenne: "On garde le zéro c'est vraiment bien. Content pour Laurent qui fait un bon match. Les gros matchs arrivent et tous ensemble on va y'arriver. J'ai eu un peu peur durant le match suite à un contact mais au final, ce n'est rien de grave."

Elsner: "Cette victoire soulage beaucoup, on a juste envie de recommencer maintenant. On a l'impression qu'on vient de passer un grand obstacle. On doit savourer cette victoire mais directement se remettre au travail. On a un calendrier difficile mais on sait de quoi on est capable et on est prêt pour le combat avec notre grand effectif."

Kramer: "Je crois qu'on a perdu la partie dans les 10 dernières minutes de la première période. On a été meilleur en deuxième qu'en première mi-temps mais malheureusement on n'a pas réussi à se créer des énormes occasions. Donc on ne peut pas dire qu'on mérite autre chose ce soir"