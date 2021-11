"Selim (Amallah) a reçu un coup direct sur la crête iliaque, et on espère le récupérer pour dimanche (contre Charleroi). Arnaud (Bodart) a repris avec les kinés, sur terrain, et cela se passe plutôt bien. S’il ressent de bonnes sensations à l’entraînement collectif, il pourrait être de retour dimanche."

Abdou Tapsoba, lui, est bien de retour, "et il est envisageable qu’il débute", a complété Elsner, qui n’a pas cherché à cacher son jeu. "Il n’y aura aucun calcul de ma part, c’est une semaine importante pour nous. Je veux aligner la meilleure équipe possible, en tenant compte de l’état de fraîcheur de chacun. Et de ce point de vue, on doit veiller à l’enchaînement Beerschot puis Charleroi pour nos internationaux." A Gand, Laifis, Siquet, Raskin, Cimirot et Muleka avaient débuté alors qu’ils avaient été sélectionnés durant la trêve de novembre.

Une aile gauche à renforcer

L’entraîneur liégeois, qui attend une réaction de son groupe après la défaite à Gand (3-1), a aussi évoqué le mercato, qui s’ouvrira dans un mois. "On devra tenir compte de plusieurs paramètres, mais nous avons eu une discussion pour convenir que l’aile gauche est un couloir qu’on aimerait renforcer. Sur les autres positions, on devra pouvoir compenser en fonction d’éventuels départs."