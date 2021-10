La victoire amène les sourires. Même si le Standard n’a pas brillé, la qualification acquise face à Mouscron, mardi en coupe, a fait du bien.

"On a rempli un objectif dans un contexte qui n’était pas simple et on a revu de accolades, du plaisir à l’entraînement. Et c’est absolument essentiel dans notre situation", explique le coach liégeois, qui se prépare pour retrouver ses anciennes couleurs ce samedi.

"C'est Will Still qui a préparé l'analyse de l'adversaire"

"Mais ce n’est pas Elsner contre Courtrai", prévient-il. "Je ne suis pas la figure principale de ce match. Il est comme les autres. C’est d’ailleurs Will Still qui a préparé l’analyse de l’adversaire, comme d’habitude. Pas forcément moi, même si je connais bien les joueurs. Tout ce à quoi je pense, c’est que mon équipe livre une bonne performance."

Cette performance devra sans faire sans Selim Amallah, toujours en convalescence suite à sa déchire au niveau des adducteurs. Kostas Laifis a, pour sa part, repris l’entraînement collectif de manière "adaptée" ces derniers jours mais il n’est pas encore prêt pour samedi, après huit semaines d’absence.

Quant à Daouda Peeters, il a ressenti une gêne musculaire et n’est pas disponible non plus. "Il passe des examens complémentaires au CHU pour savoir d’où ça provient", a terminé Elsner, qui récupère par ailleurs Denis Dragus.