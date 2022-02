On avait jamais rarement vu Luka Elsner si énervé. À peine le coach des Rouches a-t-il voulu parler de football, après le partage concédé face au Cercle, tant il fulminait. "J’aimerais parler de jeu mais j’ai du mal car j’ai la rage sur cette décision d’annuler le but de Moussa Sissako. Tous ceux qui aiment le foot ne peuvent pas la comprendre. On trace des lignes qui ne sont pas parallèles, on se base sur des parties du corps qui sont floues. Et, surtout, quand les deux lignes 3D se touchent, on nous avait expliqué, face à OHL, qu’on devait s’en tenir à la décision prise sur le terrain, par le juge de ligne. Et cela n’a pas été le cas. Quand on voit cette image, il est impossible de donner hors-jeu."

D’autant que ça conditionne grandement la suite de la saison du Standard, qui pouvait revenir à trois points de son adversaire du jour. Et donc, du top 8. "Le football est fait de moments. Parfois, ça passe du bon côté, parfois on rate le coche. Mais des questions se posent quand même."

Raskin : "Quand c’est pour nous, on chipote toujours"