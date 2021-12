Elsner: "J'ai envie de m'ouvrir le ventre" Standard La Rédaction Le coach du Standard faisait grise mine, à l'interview. © Belga

Interrogé par nos confrères d'Eleven Sports après la défaite du Standard, Luka Elsner est notamment revenu sur le seul but du match: "J’ai envie de m’ouvrir le ventre. Prendre un but sur la seule occasion adverse, une phase au cours de laquelle tout est anodin, ça résume tout. On a de la rigueur à 95% et puis il y a ces 5% qu'on lâche..."



Et de pointer la malchance des siens: "On a essayé beaucoup de choses, on a amené le ballon un nombre incalculable de fois dans la surface de réparation et on a tapé touché trois fois les montants..."



Malgré cette malchance, le coach aimerait voir son équipe basculer dans une autre dimension: "La volonté de bien faire, c’est bien. Mais aujourd’hui la situation nécessite plus que cela. J’aurais envie que mes joueurs se transcendent, qu’ils soient dans un état d'esprit différent que de juste essayer."