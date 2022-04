Pour sa dernière conférence de presse à Sclessin, Luka Elsner n’a pas changé ses habitudes. Il a analysé la défaite, en deux temps et en commençant par ce qui n’était pas allé : "On a eu du mal à suivre, au niveau de l’agressivité et de l’intensité."

Le souci physique n’est pas neuf, au Standard, et il n’était pas possible de le masquer pendant quarante-cinq minutes. Encore plus en raison des changements qui "n’ont pas apporté ce qu’on espérait", regrettait encore l’entraîneur liégeois. "Selim (Amallah) était fatigué, Van Damme n’avait plus les jambes, Pavlovic et Dussenne ont demandé leurs remplacements."

Les montées, respectivement, de Bastien, Cimirot, Nkounkou et Ngoy n’ont donc pas pesé, alors que le Standard a été pris en défaut sur phases arrêtées, deux fois, "alors qu’on n’avait plus encaissé sur phase arrêtée depuis un moment", précisait Elsner, qui a encore regretté de voir son équipe à la fois "capable de rivaliser avec le leader" puis de plonger.

Dewaele et Cafaro suspendus à Saint-Trond

Il ne reste qu’un match, pour cette saison, et un déplacement à Saint-Trond. Ce sera sans Dewaele et Cafaro, suspendus pour abus de cartes jaunes. Mais ce ne sera pas sans envie, promet Elsner.

"Je ne me dis pas vivement que ce soit fini et, si une personne a réfléchi comme ça, elle a tout faux. On voudra finir la saison la tête haute, mais on ne doit pas prendre cette dernière rencontre comme une libération."