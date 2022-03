Après avoir renoué avec la victoire face au Beerschot et arraché un bon point du côté de Charleroi, les Standardmen retrouveront Sclessin, ce dimanche, pour l'avant dernière fois de la saison à l'occasion du derby face au voisin sérésien. Pour cette rencontre, Luka Elsner devrait pouvoir compter sur le retour de Renaud Emond. "Il s'est entrainé plus ou moins normalement cette semaine. On a bon espoir de pouvoir compter sur lui." A l'inverse, le doute subsiste toujours quant à la participation à ce match de Selim Amallah. "Il a souffert d'une angine et a été bien marqué. Il a repris la course jeudi et s'est entraîné ce vendredi mais on prendra une décision demain." Kostas Laifis, quant à lui, devrait reprendre le collectif la semaine prochaine.

Face aux Liégeois, se dresseront des Sérésiens qui joueront le tout pour le tout à Sclessin. "Ils restent sur cinq défaites de rang mais elles étaient toutes différentes. Ils ont souvent été pris par le fait de terminer le match à dix. Dès qu’il y a de l’espace, leurs offensifs peuvent par contre faire mal. Il faudra imprimer un gros niveau d’agressivité pour ne pas les laisser s’exprimer. Ils laissent des possibilités dans le dos de leur défense à cinq. Il faudra un gros niveau de vigilance."

Sorti sur blessure à Charleroi suite à un coup de coude de Heymans, Gilles Dewaele est revenu sur cette phase. "Pour moi, cela méritait une carte rouge surtout quand on voit que Noë en a pris une pour moins que cela." Le latéral droit se méfie tout de même des Métallos, il refuse de les prendre à la légère. "C'est un peu leur dernière chance d'éviter les barrages. Ils vont tout donner et voudront se montrer d'autant qu'il s'agit d'un derby. Nous ne devons en aucun cas les sous-estimer et offrir du spectacle à nos supporters pour les deux derniers matchs de la saison. Il nous reste quatre devoirs pour préparer au mieux la saison prochaine."

Pour ces quatre derniers matchs, Luka Elsner aimerait que les siens prennent un maximum de points. "On doit faire plaisir à notre public. Le bilan comptable pique aux yeux et il faut faire tout ce qui est en notre pouvoir pour l'améliorer. Si on pouvait se rapprocher ou même dépasser la barre des 40 points, ce serait bien avant de préparer au mieux la saison prochaine."