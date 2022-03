Du côté de Sclessin, il y a longtemps que la Meuse n’est plus un fleuve tranquille. Le Standard navigue en eaux troubles et la défaite enregistrée dimanche dernier face à dix Gantois ne va rien arranger. Face aux hommes d’Hein Vanhaezebrouck, les troupes de Luka Elsner n’ont jamais été en mesure de mettre Davy Roef en danger. Un constat qui tranchait pourtant avec l’analyse, à chaud, du T1 des Rouches : "Je suis très satisfait de notre première période." Ça, c’était pour le positif, mais l’ancien mentor de Courtrai est vite passé au négatif et, pour une fois, il a été plus incisif en critiquant son gardien et capitaine, Arnaud Bodart.