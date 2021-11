M. Elsner, quelle est votre analyse ?

"Je suis heureux de la victoire, même si on voit que le chemin est encore long. Je trouve qu’on a été plus concret offensivement, surtout dans le dernier quart d’heure de la première période. J’ai aimé notre application défensive, aussi, même quand on était moins présent, offensivement. C’est une super victoire car elle casse un certain plafond de verre. Mais il nous reste du travail pour optimiser nos chances."

Sentez-vous que c’est un poids en moins, de gagner enfin à domicile ?

"Gagner va enlever un poids. En fin de match, le doute est venu parce qu’on n’était pas à l’abri d’un rebond, ou d’une frappe lointaine. D’un autre côté, on était incapable d’être dangereux quand les espaces ont été offerts. Mais on n’a pas concédé de grosses occasions."

Quel était rôle d’Amallah ?

"Il devait changer avec Sam (Bastien) sur le côté gauche. Il n’est pas encore dans une forme optimale, mais il va apporter."