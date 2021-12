Luka Elsner n’a pas caché les besoins de son club pour le prochain mercato. "On a des manquements au niveau des backs. On a pris trop de buts sur des phases amorcées sur les côtés. On a aussi besoin de quelqu’un sur l’aile gauche. Max (Lestienne) revient mais il a besoin de rythme."



Le coach rouche a également dit à demi-mot qu’il voulait un buteur. "Tout le monde voit aussi qu’on n’arrive pas à marquer des buts… Mais on a surtout besoin de joueurs avec de la personnalité." Le T1 liégeois sait que les moyens financiers seront limités pour satisfaire ses envies. "Par le passé, d’autres clubs ont prouvé qu’on pouvait être créatifs pendant un mercato hivernal." Quant aux départs, Luka Elsner est clair aussi : "il y aura des entretiens individuels mais au vu des derniers matchs, peu de joueurs seront en position de force…"